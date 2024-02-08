18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قراصنة كوريا الشمالية يدعمون نووي بلادهم بـ3 مليارات دولار عملات مشفرة
Lebanon 24
08-02-2024
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحقق مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في العشرات من الهجمات الإلكترونية المشتبه بتنفيذ كوريا الشمالية لها، مؤكدين أنها جمعت 3 مليارات دولار منها لمساعدتها على مواصلة تطوير برنامجها للأسلحة النووية.
وبحسب مقتطفات من تقرير غير منشور للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، فقد أكدت لجنة من مراقبي العقوبات المستقلين تابعة لمجلس الأمن، أن "كوريا الشمالية واصلت انتهاك العقوبات وزادت من تطوير أسلحتها النووية العام الماضي".
وكتب المراقبون: "لقد طورت كوريا الشمالية أسلحة نووية وأنتجت مواد انشطارية نووية"، على الرغم من أن آخر تجربة نووية معروفة لها أجريت في عام 2017.
Advertisement
وأشاروا إلى أن "اللجنة تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به على شركات مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2017 و2023، تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، والتي يقال إنها تساعد في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية".
وأوضح مراقبو العقوبات أن "اللجنة حققت في تقارير تفيد بأن العديد من مواطني كوريا الشمالية يعملون في الخارج ويحصلون على دخل في انتهاك للعقوبات، بما في ذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطاعم والبناء".
وشددوا على أن كوريا الشمالية تواصل الوصول إلى النظام المالي الدولي والانخراط في عمليات مالية غير مشروعة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على تقرير مراقبي العقوبات، كما نفت بيونغ يانغ في وقت سابق مزاعم القرصنة أو الهجمات الإلكترونية الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
08:00 | 2024-02-07
07/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
13:50 | 2024-02-07
07/02/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
09:30 | 2024-02-07
07/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:15 | 2024-02-08
تقرير يكشف موعد حرب محتملة ضد لبنان.. إقرأوا ما جاء فيه!
04:54 | 2024-02-08
تقرير إسرائيلي: الأسرى الإسرائيليون تركوا لمصيرهم في سبيل بقاء نتنياهو
04:50 | 2024-02-08
القوات الروسية تقتحم "أفدييفكا" بأعداد "كبيرة جدا"
04:15 | 2024-02-08
على خطّ التهدئة.. هل ستجمع تركيا بوتين وزيلنسكي؟
04:09 | 2024-02-08
هزائم الإحتلال تتوالى في خان يونس.. سحب لواء جديد ومقتل ضابط
04:05 | 2024-02-08
الأوكرانيون المحاصرون في غزة يطالبون بالخروج
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
08/02/2024 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
08/02/2024 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
08/02/2024 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24