20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الروسية تقتحم "أفدييفكا" بأعداد "كبيرة جدا"
Lebanon 24
08-02-2024
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تهاجم القوات الروسية التي عملت منذ أشهر على محاصرة "أفدييفكا" في شرق أوكرانيا المدينة "بأعداد كبيرة جدا" وفق ما أعلن رئيس بلديتها الخميس.
وقال رئيس بلدية أفيدييفكا فيتالي باراباخ عبر التلفزيون "القوات الروسية تضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جدا".
Advertisement
ووصف باراباخ القتال بأنه "محتدم وصعب للغاية"، مشيرا إلى أن "الوضع على بعض المحاور غير معقول بكل بساطة"، وفقا لفرانس برس.
وقال إن أقل من 950 شخصا ما زالوا في البلدة الواقعة على خط الجبهة من بين سكانها ما قبل الحرب الذين كان عددهم يبلغ حوالى 33 ألف نسمة.
وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الروسي بدأ يتقدم من محورين في شمال المدينة وشرقها، كما تقدمت قوات أخرى في غرب المدينة الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة دونيتسك، على طول عدد من الشوارع، فيما يتراجع الجيش الأوكراني، حيث لم يتبق سوى خط إمداد واحد للمدينة يقع تحت السيطرة المباشرة للمدفعية الروسية.
وأفادت التقارير بأن الجيش الروسي واصل التقدم عبر المنطقة الحضرية للمدينة ليصل إلى خط السكة الحديد ودفع الجيش الأوكراني بعيدا عن الجسر جنوب مصنع فحم الكوك، بينما يستمر القتال في مناطق الأكواخ الصيفية.
وأشارت التقارير إلى أن القوات الأوكرانية بدأت تتراجع غربا تحت ضغط تقدم القوات الروسية.
ومن الناحية الجنوبية للمدينة، سيطرت القوات الروسية على التل 218 شمال شرقي أوبيتنا، وباتت تهدد ما يسمى بـ"المربع التاسع"، حيث يوجد مركز للقيادة الأوكرانية.
وأطلقت موسكو مساعيها منذ أكتوبر للسيطرة على البلدة التي شهدت معارك منذ العام 2014 عندما سقطت لمدة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
13:50 | 2024-02-07
07/02/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
09:30 | 2024-02-07
07/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
13:00 | 2024-02-07
07/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2024-02-08
وسط الإضطرابات.. من هم أبرز المتنافسين في انتخابات باكستان؟
07:49 | 2024-02-08
شي جين بينغ لبوتين: لرفض أي تدخلات خارجية
07:47 | 2024-02-08
"حماس" في القاهرة لاستكمال محادثات الهدنة
07:46 | 2024-02-08
تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها.. كم بلغ عدد القتلى؟
07:23 | 2024-02-08
غداً.. عبد اللهيان في لبنان لبحث قضايا إقليمية
07:20 | 2024-02-08
الوضع "صعب".. روسيا تهاجم أفدييفكا من كافة الاتجاهات
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
08/02/2024 15:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
08/02/2024 15:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
08/02/2024 15:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24