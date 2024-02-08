القوات الروسية تقتحم "أفدييفكا" بأعداد "كبيرة جدا"

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تهاجم القوات الروسية التي عملت منذ أشهر على محاصرة "أفدييفكا" في شرق أوكرانيا المدينة "بأعداد كبيرة جدا" وفق ما أعلن رئيس بلديتها الخميس.وقال رئيس بلدية أفيدييفكا فيتالي باراباخ عبر التلفزيون "القوات الروسية تضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جدا".ووصف باراباخ القتال بأنه "محتدم وصعب للغاية"، مشيرا إلى أن "الوضع على بعض المحاور غير معقول بكل بساطة"، وفقا لفرانس برس.وقال إن أقل من 950 شخصا ما زالوا في البلدة الواقعة على خط الجبهة من بين سكانها ما قبل الحرب الذين كان عددهم يبلغ حوالى 33 ألف نسمة.وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الروسي بدأ يتقدم من محورين في شمال المدينة وشرقها، كما تقدمت قوات أخرى في غرب المدينة الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة دونيتسك، على طول عدد من الشوارع، فيما يتراجع الجيش الأوكراني، حيث لم يتبق سوى خط إمداد واحد للمدينة يقع تحت السيطرة المباشرة للمدفعية الروسية.