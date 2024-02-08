وسط الإضطرابات.. من هم أبرز المتنافسين في انتخابات باكستان؟

يتوجه عشرات ملايين الناخبين في باكستان، الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية، تجري على وقع مشاكل اقتصادية وسياسية ومخاوف أمنية متزايدة.
ويتوقع أن تفضي الانتخابات إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة، في اقتراع هو الأول منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عنه، عام 2022، قبل أن يحكم عليه بعدها بالسجن.
وعلى مدار العامين الماضيين، خرج الباكستانيون بأعداد كبيرة للاحتجاج على دور الجيش من وراء الكواليس في الإطاحة بخان. وقد رد الجنرالات بقوة، واعتقلوا حلفاءه وأنصاره، وعملوا على شل هياكل حزبه "حركة الانصاف"، قبل الانتخابات.
ويعتبر أنصار خان، أن القضايا التي يتابع فيها أمام المحاكم "ملفقة" وجزء من حملة لإبعاده وحلفائه عن النشاط السياسي.
ويقول محللون لـ"نيويورك تايمز"، إن الحملة ضد نجم الكريكيت السابق "كانت أكثر وضوحا وانتشارا من باقي المرات التي تدخل فيها الجيش من أجل تمهيد الطريق لمرشحيه المفضلين"، خاصة وأن الجيش الباكستاني يهيمن بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نوويا منذ استقلالها قبل 76 عاما، لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة، وفقا لرويترز.
ولأسابيع، كان عدد من الباكستانيين مقتنعين بأن الانتخابات لن تجرى حتى في الموعد المقرر لها. إضافة إلى شعور الكثيرين بأن هذه "ليست انتخابات بل اختيارا لمرشح الجيش الذي حدد مسبقا الفائز".
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، بعد أن أسفر انفجاران، الأربعاء، في مكتبين انتخابيين عن مقتل 26 شخصا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
كما جرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد. وأعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران وأفغانستان، الخميس، لأسباب أمنية، وفقا لرويترز.