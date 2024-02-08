20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إثيوبيا.. تعيين رئيس الاستخبارات نائباً لأبي أحمد
Lebanon 24
08-02-2024
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق النواب الإثيوبيون، على تعيين رئيس الاستخبارات تيميسغن تيرونه نائبا لرئيس الوزراء أبي أحمد.
كما أيدوا تعيين تاي أتسكي سيلاسي، مندوب إثيوبيا سابقا لدى الأمم المتحدة المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية.
Advertisement
وتولى المنصبين في السابق ديميكي ميكونين، الذي أقيل من منصب نائب رئيس حزب أبي أحمد (الازدهار) الحاكم أواخر شهر كانون الثاني الماضي.
ولم يعين بعد بديل لتيميسغن على رأس جهاز الاستخبارات الوطنية.
وشغل ميكونين، منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، بعد وقت قصير من انتخابه نائب رئيس الائتلاف الذي حكم على مدى 3 عقود، إلى أن وصل أحمد إلى السلطة عام 2018.
وأصبح وزيرا للخارجية في تشرين الثاني 2020 مع بدء الحرب التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي شمالي إثيوبيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
13:50 | 2024-02-07
07/02/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
09:30 | 2024-02-07
07/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
13:00 | 2024-02-07
07/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2024-02-08
وسط الإضطرابات.. من هم أبرز المتنافسين في انتخابات باكستان؟
07:49 | 2024-02-08
شي جين بينغ لبوتين: لرفض أي تدخلات خارجية
07:47 | 2024-02-08
"حماس" في القاهرة لاستكمال محادثات الهدنة
07:46 | 2024-02-08
تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها.. كم بلغ عدد القتلى؟
07:23 | 2024-02-08
غداً.. عبد اللهيان في لبنان لبحث قضايا إقليمية
07:20 | 2024-02-08
الوضع "صعب".. روسيا تهاجم أفدييفكا من كافة الاتجاهات
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
08/02/2024 15:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
08/02/2024 15:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
08/02/2024 15:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24