إثيوبيا.. تعيين رئيس الاستخبارات نائباً لأبي أحمد

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وافق النواب الإثيوبيون، على تعيين رئيس الاستخبارات تيميسغن تيرونه نائبا لرئيس الوزراء أبي أحمد.كما أيدوا تعيين تاي أتسكي سيلاسي، مندوب إثيوبيا سابقا لدى الأمم المتحدة المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية.وتولى المنصبين في السابق ديميكي ميكونين، الذي أقيل من منصب نائب رئيس حزب أبي أحمد (الازدهار) الحاكم أواخر شهر كانون الثاني الماضي.ولم يعين بعد بديل لتيميسغن على رأس جهاز الاستخبارات الوطنية.وشغل ميكونين، منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، بعد وقت قصير من انتخابه نائب رئيس الائتلاف الذي حكم على مدى 3 عقود، إلى أن وصل أحمد إلى السلطة عام 2018.وأصبح وزيرا للخارجية في تشرين الثاني 2020 مع بدء الحرب التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي شمالي إثيوبيا.