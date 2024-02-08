قبالة السواحل الشرقية لتونس.. انتشال 13 جثة لمهاجرين وعدد المفقودين كبير

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أفاد متحدث قضائي تونسي، اليوم الخميس، بأن 13 مهاجرا سودانيا لقوا حتفهم فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم.وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، شرقي البلاد، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف المتحدث أنه تم انقاذ مهاجرين اثنين، فيما ارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا.وجميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين "تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة".وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين. (سكاي نيوز عربية)