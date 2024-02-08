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"حماس" في القاهرة لاستكمال محادثات الهدنة

Lebanon 24
08-02-2024 | 07:47
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وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والمقترح الخاص باتفاق تبادل المحتجزين برعاية مصرية قطرية.

وقالت حماس في بيان:" وصل صباح اليوم الخميس وفد برئاسة خليل الحية نائب رئيس حماس في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
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ورفض نتنياهو الأربعاء مطالب حماس بوقف إطلاق النار كجزء من اتفاق للتهدئة وتعهد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل رفح (جنوب) حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

أما وزير الخارجية أنتوني بلينكن فبدا متفائلا بشأن المفاوضات وإمكانية تحسين الاتفاق وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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