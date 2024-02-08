تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها.. كم بلغ عدد القتلى؟

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كشف موقع مينا ديفونس، المختص بالأخبار العسكرية والناطق باللغة الفرنسية، عن تحطم طائرة جزائرية عسكرية بعد إقلاعها من مطار المنيعة وسط البلاد، والحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، هم طاقم الطائرة.وأضاف الموقع أن الحادث وقع ليلة الأربعاء- الخميس بعد إقلاع الطائرة بدقائق في مهام ليلية لم يتم الكشف عنها، والطائرة المنكوبة هي مروحية من نوع Mi 171SH.ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية عن الحادث وعدد ضحاياه وملابساته. (عربي بوست)