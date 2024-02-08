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عربي-دولي

تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها.. كم بلغ عدد القتلى؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 07:46
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كشف موقع مينا ديفونس، المختص بالأخبار العسكرية والناطق باللغة الفرنسية، عن تحطم طائرة جزائرية عسكرية بعد إقلاعها من مطار المنيعة وسط البلاد، والحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، هم طاقم الطائرة. 

وأضاف الموقع أن الحادث وقع ليلة الأربعاء- الخميس بعد إقلاع الطائرة بدقائق في مهام ليلية لم يتم الكشف عنها، والطائرة المنكوبة هي مروحية من نوع Mi 171SH. 
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ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية عن الحادث وعدد ضحاياه وملابساته. (عربي بوست) 
 
 
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