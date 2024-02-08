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لوكاشينكو: لدينا "ديكتاتورية" وبإمكاننا حل هذه المشكلة بسرعة

Lebanon 24
08-02-2024 | 08:37
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اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنشاء منتجات دوائية مشتركة بشكل فعال، وفي ما يتعلق بتسجيل الأدوية قال: "لدينا ديكتاتورية، وبإمكاننا حل هذه المشكلة بسرعة".

جاء ذلك خلال المفاوضات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، حيث تابع لوكاشينكو: "إنكم تعرفون كيف تفعلون الكثير مما يجعلنا بحاجة للتعلم منكم. نحن على استعداد للنقل الكامل للتكنولوجيا التي ورثناها عن الاتحاد السوفيتي (لقد أضفنا إليها كما تعلمون) إلى أراضي أوزبكستان".
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واستشهد رئيس بيلاروس بصناعة الأدوية مثالا، حيث أن أوزبكستان مهتمة بتوريد الأدوية، لذلك اقترح الرئيس الشروع في إنتاج مشترك، وقال: "يمكننا إنشاء إنتاج مشترك، ويستطيع رئيس أوزبكستان جلب أي مادة هنا، فلديه علاقات هائلة مع العالم، وبإمكاننا إنتاج الأدوية هنا".

وكما أشار رئيس اللجنة التنفيذية الإقليمية لغرودنو فلاديمير كارانيك، فإن الطرفين ناقشا هذه القضية بالتفصيل، حيث تريد بيلاروس وأوزبكستان تحليل الإطار التنظيمي لتبسيط تسجيل الأدوية، وتجميع قائمة بالأدوية الأكثر شعبية، مع احتمال البيع إلى الدول المجاورة.

وأشار لوكاشينكو إلى أن "تسجيل الأدوية" لن يكون مشكلة وتابع ساخرا: "لدينا ديكتاتورية، وبإمكاننا حل هذه المشكلة بسرعة. الأمر الرئيسي أن يكون لدينا اتفاق. دعونا ننشئ هذا معا". (روسيا اليوم) 
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