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عربي-دولي

سفارة روسيا تحذر هولندا من عواقب تسليم مقاتلات إف-16 إضافية لأوكرانيا

Lebanon 24
08-02-2024 | 09:10
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قال مصدر في سفارة روسيا في لاهاي، إن موسكو تعتبر الخطط الهولندية لتحضير ست مقاتلات إضافية من طراز إف-16 لتسليمها لأوكرانيا بمثابة خطوة عدائية ستكون لها عواقب جدية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أن هولندا تعد ست مقاتلات أخرى من طراز إف-16 لأوكرانيا، ليصل إجمالي عدد المقاتلات المقرر تسليمها إلى كييف إلى 24 طائرة حربية.
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وأضاف المصدر في تعليقه على كلمات أولونغرين: "موقفنا بشأن نقل أي نوع من الأسلحة الغربية لنظام كييف لم يتغير. نحن نعتبر مثل هذه الأعمال عدائية وستكون لها عواقب جدية".

وأشار المصدر إلى أن توريد الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا لا معنى له على الإطلاق، لأنها لن تكون قادرة على التأثير بشكل كبير على مسار الأعمال القتالية علاوة على ذلك، ونتيجة لهذه الخطوات، تزداد مخاطر الصدام العسكري المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وأكد المصدر أن أية مقاتلات تشارك في الصراع إلى جانب كييف، "بغض النظر عن المكان الذي ستنطلق منه، بما في ذلك أراضي الدول الأعضاء في الناتو، ستعتبر بمثابة هدف مشروع  للقوات الروسية".

وتابع المصدر القول: "في الوقت نفسه، من الواضح لنا أن قرار لاهاي تزويد أوكرانيا بست طائرات إضافية من طراز إف-16 يرجع في المقام الأول إلى الرغبة في التخلص من الطائرات التي عفا عليها الزمن، وعلى حساب التمويل الأجنبي، بما في ذلك صندوق السلام الأوروبي".

وتشارك هولندا والدنمارك والعديد من الدول الغربية الأخرى حاليا بنشاط في تدريب الطيارين الأوكرانيين وتخطط لنقل عدد معين من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وتمتلك هولندا 42 طائرة تحت تصرفها، تم استبدالها بطائرات أكثر حداثة من طراز "إف-35".
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