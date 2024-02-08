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عربي-دولي
حاولا إنقاذ فتاة من الدهس.. وهكذا كان مصيرهما (صورة)
Lebanon 24
08-02-2024
|
09:23
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أنقذ ياسر وابن عمه مشعل النفيعي فتاة عشرينية تعرضت لحادث سير بجوار أحد الطرق في الرياض.
وفي تفاصيل القصة التي سردها فهد النفيعي، شقيق مشعل، "بدأت القصة عندما كان أخي ياسر وابن عمي مشعل النفيعي قد غادرا أحد المقاهي في العودة لطريقهما وعند خروجهما فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام".
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ويضيف: بعدئذ بادرا ياسر ومشعل بمحاولة لإنقاذها في أثناء الطريق، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق، غير أن القدر لم يمهلهما فسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما بشكل لافت، لينقلا بعدئذ إلى المستشفى في حالة خطيرة. على إثرها جرى إخضاعهم لعمليات في الرأس خلال الأسابيع الماضية ما دفعهم إلى قضاء فترة لافتة تجاوزت الشهر في العناية المركزة.
وأضاف أنهما بقيا في المستشفى لمدة شهرين وسط قلق الأسرة والأهل وبعدئذ تحسنت حالتهما، ليخضعا الآن إلى للعلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل. (العربية)
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