ضابط إسرائيلي يستقيل من منصبة.. ما علاقة حماس؟

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن أحد ضباط شعبة استخبارات الجيش الاسرائيلي قدم استقالته بسبب الفشل في الحصول على إنذار قبل هجوم 7 تشرين الأول.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه هي الاستقالة الأولى منذ أن شنت حماس هجومها.