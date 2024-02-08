Advertisement

عربي-دولي

ضابط إسرائيلي يستقيل من منصبة.. ما علاقة حماس؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1162103-638430076497686834.png
Doc-P-1162103-638430076497686834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن أحد ضباط شعبة استخبارات الجيش الاسرائيلي قدم استقالته بسبب الفشل في الحصول على إنذار قبل هجوم 7 تشرين الأول.
 
وتجدر الاشارة إلى أن هذه هي الاستقالة الأولى منذ أن شنت حماس هجومها. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رفض إسرائيل مقترح حماس.. يدفع بأسعار النفط صعودًا
lebanon 24
08/02/2024 17:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل لن ترضى بأقل من القضاء الكامل على "حماس"
lebanon 24
08/02/2024 17:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: غالانت أبلغ بلينكن أن رد حماس "السلبي" بشأن تبادل المحتجزين سيدفع إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة قريبا
lebanon 24
08/02/2024 17:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بلينكن أنه لا يستطيع إنهاء الحرب بدون القضاء على "حماس" في رفح (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2024 17:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

حماس

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:23 | 2024-02-08
09:10 | 2024-02-08
09:04 | 2024-02-08
08:37 | 2024-02-08
08:13 | 2024-02-08
08:00 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24