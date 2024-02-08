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عربي-دولي

الصحة العالمية: قلق شديد من القصف المكثف في جنوب غزة

Lebanon 24
08-02-2024 | 11:05
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عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، عن «القلق الشديد» إزاء التقارير الواردة عن قصف إسرائيلي مكثف على رفح في جنوب قطاع غزة.

 

وأضاف غيبريسوس، في تصريح على منصة «إكس»، أن نصف سكان القطاع نزحوا إلى رفح طلباً للسلامة، مشيراً إلى أن المستشفيات الستة في المنطقة "مكتظة للغاية".

 

وقال المدير العام للمنظمة إن هؤلاء النازحين ليس أمامهم مكان آخر يلوذون به، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

 

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت أمس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله إن الجيش يستعد للقتال في رفح بعد إنجاز مهمته في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

 
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( الشرق الأوسط)
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