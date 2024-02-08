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بالتزامن مع الانتخابات.. مقتل أفراد من الأمن والجيش في باكستان

Lebanon 24
08-02-2024 | 11:20
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قتل 7 أفراد من الأمن والجيش في باكستان جراء 3 تفجيرات بالتزامن مع عملية التصويت لانتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) والبرلمانات الإقليمية.

 

وقال مسؤولون أمنيون، اليوم، إن مجهولين نفذوا هجوما مسلحا على مسؤولي الانتخابات في منطقة كوت عزام التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.

 

وأدى الهجوم إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وتوقف التصويت مؤقتا في كوت عزام الواقعة بمنطقة تانك المتاخمة لمنطقة جنوب وزيرستان الحدودية مع أفغانستان. 

 

كما وقع تفجير آخر استهدف سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، أدى إلى مقتل 4 أفراد شرطة.

 

وفي إقليم بلوشستان، انفجرت مركبة عسكرية بعد مرورها فوق لغم زرعه مسلحون، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين.

( الأناضول)

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