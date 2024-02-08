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عربي-دولي
السعودية تجدد دعمها لـ"الأونروا".. هذا ما جرى عرضه مع لازاريني في الرياض
Lebanon 24
08-02-2024
|
11:20
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شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه بالمفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على موقف بلاده الداعم للوكالة، للتخفيف من آثار الأزمة التي يشهدها الفلسطينيون.
وخلال اللقاء الذي عقد في الرياض، جرى استعراض التعاون بين السعودية ووكالة "الأونروا" وسبل تعزيزه. وبحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، مع فيليب لازريني، الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.
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بدوره، قدم لازريني الشكر للسعودية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوها بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة، متطلعا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.
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