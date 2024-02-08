مولود كل 15.4 ثانية.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في عدد سكانها

ارتفع عدد سكان مصر، الخميس، إلى 106 ملايين نسمة داخل البلاد، مسجلا مولودا إضافيا كل 15.4 ثانية قياسا مع الإحصائية السابقة في حزيران الماضي، وفق إحصاء رسمي.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في بيان، بأن "عدد سكــان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة، اليوم الخميس".

ومع بلوغ عدد السكان 106ملايين نسمة، "يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفــرق بين أعــــداد المواليـد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 250 يوما"، بحسب المصدر ذاته.

ووفق جهاز الإحصاء، "يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوما، مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق، و221 يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق".

وأرجع ذلك إلى "تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود، مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة، و6089 مولود للوصول إلى 104 مليون نسمة".

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، أنه "يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية".

ووفق تلك البيانات، "انخفض معـدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عـام 2014، إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وأخيراً 2.76 مولود لكل سيدة عام 2022".

( الأناضول)