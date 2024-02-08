مكافأة تصل الى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قياديين في مجموعة "جريمة منظمة عابرة للحدود"

خصصت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار أميركي مقابل إعطاء معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أي أفراد يشغلون منصباً قيادياً رئيسياً في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية Hive Ransomware.

Advertisement

وأعلنت الخارجية عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار أميركي مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة أي فرد في أي بلد يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة في نشاط Hive Ransomware.

وفي بيانها، أشارت الخارجية الأميركية إلى أن متغير Hive Ransomware استهدف الضحايا في أكثر من 80 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما أوضح البيان أنه بدءاً من أواخر تموز 2022 اخترق مكتب التحقيقات الفيدرالي شبكات كمبيوتر Hive وحصل على مفاتيح فك التشفير الخاصة بها، وعرضها على الضحايا في جميع أنحاء العالم مما منع الضحايا من دفع ما يصل إلى 130 مليون دولار من الفدية المطلوبة.

وقالت الخارجية أن "إعلان اليوم يكمل إعلان وزارة العدل أنها وبالتعاون مع يوروبول والسلطات الألمانية والهولندية وجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، سيطرت على خوادم Hive ومواقعها الإلكترونية، وبالتالي عطلت قدرة Hive على مواصلة مهاجمة الضحايا وابتزازهم".

وأكدت على مواصلة "العمل مع الحلفاء والشركاء لتعطيل وردع الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تهدد العمود الفقري لاقتصاداتنا والبنية التحتية الحيوية".

وذكر البيان أنه "يتم تقديم هذه المكافأة في إطار برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية، والذي يدعم جهود إنفاذ القانون لتعطيل الجريمة العابرة للحدود الوطنية على مستوى العالم وتقديم الهاربين إلى العدالة".