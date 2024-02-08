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عربي-دولي

جريمة مرعبة... الاب قتل طفله والأم أخفت جثته في مكان غريب وغير متوقّع!

Lebanon 24
08-02-2024 | 11:43
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حلّت جهات الأمن لغز جريمة مروعة تعرض لها طفل في منطقة عين شمس، التابعة لمحافظة القاهرة، حيث عثروا على جثته في صندوق قمامة وبها آثار تعذيب، ليتبين في النهاية أن القاتل هو الأب، فيما أخفت الأم الجريمة بإلقاء جثة نجلها بعيداً عن الأنظار.
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البداية كانت عندما عثر الأهالي على جثة طفل عمره 5 سنوات في "شوال" داخل مستوعب للقمامة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أن والدة الطفل هي من ألقى الجثة في مستوعب القمامة.
 
وأقرت بأن والده تعدى عليه بالضرب حتى الموت بقطعة خشبية، بسبب تبوله على نفسه. (العربية)
 
 
 

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