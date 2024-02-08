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بلينكن: ملتزمون بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:15
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جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ختام زيارته إلى تل أبيب، الخميس، "التزام" بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

 

وقال بلينكن في منشور على منصة إكس، إنه التقى خلال رحلته السابعة إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023، مسؤولين "في القدس وتل أبيب لمناقشة آخر التطورات ورحلاتي واجتماعاتي هذا الأسبوع مع القادة الإقليميين، ومدى إلحاح العمل الذي ينتظرنا".

 

وأضاف: "فُقدت الكثير من الأرواح، ولا يزال الرهائن (الإسرائيليون في غزة) محتجزون بعيداً عن أحبّائهم، ولا يزال المدنيون (في غزة) يعانون نتيجة هذا الصراع"، وفق تعبيره.

 

وشدد بلينكن على أنه "علينا أن نواصل العمل على إيجاد الحلول مع وضع هذه التحديات في الاعتبار".

 

وادعى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة"، وذكر أن ذلك يكون من خلال "إسرائيل مندمجة (في إشارة للتطبيع مع الدول العربية) في المنطقة ودولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل مع ترتيبات أمنية لكلا الشعبين".

( الأناضول)

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