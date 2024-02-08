بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المملكة، اليوم الخميس، جولة الى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وسيلتقي الملك عبد الله الثاني في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وفي باريس، سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر "ميونخ للأمن" ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.