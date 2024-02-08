أرقام مخيفة.. تقرير يكشف حجم الدمار في قطاع غزة

كشف تقرير إسرائيلي، مستند إلى صور أقمار صناعية، الدمار الهائل الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي.

وقالت "القناة 12" العبرية إن صور قمر صناعي أوروبي أظهرت أن ما لا يقل عن 68 بالمئة من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72 بالمئة على الأقل بمدينة غزة، و39 بالمئة بالمعسكرات الوسطى، و46 بالمئة في خانيونس.

أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار نحو 20 بالمئة، بحسب رصد القمر الصناعي.

وأشارت القناة إلى أنه بمقارنة الصور مع ما قبل 7 تشرين الأول وما بعد 4 أشهر من الحرب يتضح حجم الدمار الذي حلّ بالقطاع.

وقالت: "في ظل غياب الكاميرات والصحفيين في أجزاء كثيرة من القطاع، فإن حجم الدمار ليس واضحا تماما".

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وثمة تقديرات فلسطينية لحجم الدمار، ولكن لا توجد معلومات دقيقة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 61 بالمئة من منازل القطاع.

وأفاد المكتب في بيان بأن "الاحتلال دمر أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية في إطار حملته الواسعة ضد شعبنا الفلسطيني"، التي يصفها بأنها "حرب إبادة جماعية".

ونبّه المكتب الدول والمنظمات العالمية إلى "وقوع كارثة إنسانية في غزة"، نظرا لارتفاع عدد المنازل والوحدات السكنية التي تم تدميرها.