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عربي-دولي
إعفاء قائد الجيش الأوكراني من منصبه
Lebanon 24
08-02-2024
|
12:55
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوغني من منصبه، قبل أن يعين الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني.
وكتب عمروف عبر منصات التواصل: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".
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واضاف: "أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوغني) على كل إنجازاته وانتصاراته".
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من زالوغني "البقاء ضمن فريقه"، بينما قل القائد العسكري، الذي قاد قوات كييف منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل زهاء عامين، ان على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".
وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، فاليري زالوغني. وكان الاثنان على خلاف حول الأداء في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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