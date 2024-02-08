تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تبادلا مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين.



وقالت الوزارة "في الثامن من شباط، إثر مفاوضات، عاد 100 جندي روسي كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية". (العربية)

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