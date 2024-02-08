Advertisement

عربي-دولي

تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1162160-638430196732342937.jpg
Doc-P-1162160-638430196732342937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تبادلا مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين.

وقالت الوزارة "في الثامن من شباط، إثر مفاوضات، عاد 100 جندي روسي كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية". (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:18 | 2024-02-08
17:57 | 2024-02-08
16:45 | 2024-02-08
16:35 | 2024-02-08
16:32 | 2024-02-08
16:13 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24