اجتماع "تشاوري" عربي في السعودية بشأن غزة

يشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في اجتماع "تشاوري" عربي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه مأساة إنسانية تتفاقم بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 5 أشهر.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم (الخميس)، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي، الذي يستضيفه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضافت: "يضم الاجتماع (أيضا) وزراء خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومصر سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".

( الأناضول)