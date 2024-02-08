"كتائب القسام" تكشف عن عدد الآليات الإسرائيلية التي دمرتها حتى الآن

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أعلنت "كتائب القسام" في البيان، أنه "منذ بداية الطوفان نجحنا في تدمير وإعطاب أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية".وأضافت أنه من بين الآليات 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 سيارة جيب عسكرية.وأشارت إلى أن قذيفة "الياسين 105" التي لم يتجاوز سعرها 500 دولار قادرة على تدمير دبابة "ميركفاه" الإسرائيلية التي يتجاوز سعرها 6 ملايين دولار.ما أوضحت أن "الياسين 105" دخلت خط الإنتاج الرسمي سنة 2018 وتم استخدامها في السابع من تشرين الاول 2023 مع بداية عملية "طوفان الأقصى".