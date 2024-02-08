روسيا تبدي استعدادها لتوفير المفاوضات بين إسرائيل وحماس

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

وأوضح بوغدانوف أن "روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".

وأضاف: "أعتقد أن موسكو هي منصة مناسبة للعديد من المشاركين في بعض حالات الصراع، ونحن مستعدون دائما".

وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق أبدا على مخطط وقف إطلاق النار الذي اقترحته حركة "حماس".

( روسيا اليوم)