Advertisement

عربي-دولي

روسيا تبدي استعدادها لتوفير المفاوضات بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1162177-638430232549224554.jpg
Doc-P-1162177-638430232549224554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

 

وأوضح بوغدانوف أن "روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".

 

وأضاف: "أعتقد أن موسكو هي منصة مناسبة للعديد من المشاركين في بعض حالات الصراع، ونحن مستعدون دائما".

 

وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق أبدا على مخطط وقف إطلاق النار الذي اقترحته حركة "حماس".

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:18 | 2024-02-08
17:57 | 2024-02-08
16:45 | 2024-02-08
16:35 | 2024-02-08
16:32 | 2024-02-08
16:13 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24