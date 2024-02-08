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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول عملية في البحر الأحمر

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:04
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ذكرت مجموعة "آر إن دي" (RND) الإعلامية الألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تفاصيل المهمة العسكرية المشتركة لمنع هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر.

وأفادت "آر إن دي" نقلاً عن مصادرها بانه "تم الاتفاق رسميا اليوم الخميس على مهمة الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأحمر. والغرض من العملية الدفاعية هو حماية السفن من هجمات الحوثيين".
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وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي شاركت في الاتفاق العاجل حتى لا تنتظر الاجتماع الوزاري في بروكسل.

وتابعت: "الخطوة التالية هي وضع خطط دقيقة لانتشار العملية ومن سيقوم بمهام معينة، وما هو حجم منطقة العملية وفي أي مناطق في البحر الأحمر سيتم مرافقة السفن".
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