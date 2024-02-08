مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟

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أفاد مصدر قضائي أن مكاتب شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات تعرضت للمداهمة في فرنسا هذا الأسبوع للاشتباه بارتكابها مخالفات تنتهك القانون.وقال المصدر إن المداهمة أتت في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة المالية الفرنسية.وتشمل المخالفات جرائم فساد واستغلال نفوذ. (روسيا اليوم)