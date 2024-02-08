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عربي-دولي

تحويل مسار طائرة بشكل طارىء... ما الذي جرى على متنها؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:35
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أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، الخميس، أن طائرة قادمة من التشيك إلى إسرائيل اضطرت إلى تحويل مسارها إلى اليونان، بسبب حادث يتعلق بـ"راكب عنيف".

 

وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق، أن أفراد الأمن على متن الطائرة احتجزوا الراكب المشتبه به، بعد محاولته التسلل إلى قمرة القيادة، وتم تقييد يديه قبل اصطحابه إلى خارج الطائرة في سالونيك.

 

وأفادت الشركة الوطنية في إسرائيل في بيان، أنها تحقق في ملابسات الحادث.

 

 وقالت إن الرحلة القادمة من براغ اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في سالونيك، حيث تم إنزال "الراكب العنيف" من الرحلة بالتعاون مع الشرطة اليونانية.

 ( سكاي نيوز)

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