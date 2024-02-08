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عربي-دولي

مأساة خلال مباراة لكرة القدم... هذا ما جرى على مدرجات الملعب

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:40
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تُوفي أحد المشجعين اليمنيين على مدرجات ملعب نادي الوحدة في العاصمة صنعاء، خلال المباراة التي جمعت صاحب الأرض مع تضامن حضرموت لحساب إياب نصف نهائي الدوري اليمني للعام الجاري.

وقالت مصادر إعلامية إن المشجع الشاب أحمد، في الثلاثين من عمره ويعمل مهندس مولدات كهربائية، توفي بصمت وهو يجلس على مقعده بالمدرجات، أثناء سير المباراة.
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وأضافت المصادر أن أحداً لم ينتبه لوفاته سوى الشخص الذي كان يجلس بجواره في الملعب، وهو ياسين السروري، شقيق اللاعب الدولي السابق أنور السروري، والذي سارع لاستدعاء أطباء لإنقاذه.

وأشارت إلى أن الأطباء عندما وصلوا وقاموا بفحص أحمد، تبين لهم أن نبضه توقف تماماً، ليتم نقله إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاته. (العربية)

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