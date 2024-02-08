تحذير أميركيّ لإسرائيل... هذه العمليّة ستكون كارثيّة

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حذرت الولايات المتحدة من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص دون تخطيط أو بالقليل من التفكير، مؤكدة أنها ستكون كارثة.وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: "لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضا دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب".وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لم تر دليلا على أن إسرائيل وضعت تخطيطا جادا لمثل هذه العملية على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية يوم الأربعاء 7 شباط. (روسيا اليوم)