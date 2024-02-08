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عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: العدوان على بغداد دعم أميركي لاسرائيل
Lebanon 24
08-02-2024
|
16:01
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إلى أن "الهجوم المعادي الذي نفذته "سنتكام" في بغداد، يأتي في إطار مواصلة الدعم الأميركي لجرائم تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني".
واستنكر كنعاني بشدة "العدوان الأميركي على العراق، الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد المقاومة، ومن بينهم أبو باقر الساعدي أحد كبار قادة مكافحة الإرهاب وداعش". وقال: "هذا ما نعتبره مثالا صارخا على إرهاب الدولة الأميركي، وانتهاكا للسيادة الوطنية وووحدة أراضي العراق، ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية".
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ورأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "الهجوم الذي نفذته قوات "سنتكام" الإرهابية في بغداد، يصب في خانة مواصلة الدعم الأميركي لجرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".
واعتبر كنعاني أن "استمرار المغامرات الأميركية يشكل تهديدا ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
كما ذكّر بالمسؤولية التي تتحملها الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي في وقف الهجمات غير القانونية والأحادية الأميرية في المنطقة وكذلك منع توسيع نطاق الأزمة وتهديد الاستقرار.
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