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عربي-دولي

الإتّصالات مقطوعة منذ 10 أيام مع يحيى السنوار... ما الذي تخشاه "حماس"؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 16:32
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاتصالات بين قادة "حماس" في الخارج ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار مقطوعة منذ عشرة أيام.
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "السبب يعود للعملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، وخشية حماس من انكشاف مكان السنوار في ما لو استمرت الاتصالات".
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وأضافت الهيئة، نقلا عن تقديرات أمنية، أن "السنوار لم يشارك في تشكيل رد حماس على مبادرة الهدنة التي تتوسط فيها قطر ومصر". (العربية)
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