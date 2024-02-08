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عربي-دولي

بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة

Lebanon 24
08-02-2024 | 19:21
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون وبثّت فجر اليوم الجمعة، أن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".
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وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".
وأشار إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".
ولفت الى أنّه "من غير الوارد أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا"، مشدّداً على أنّه "ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة" في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا".
وأكّد بوتين أنّه "من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس".
وقال بوتين: "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".
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