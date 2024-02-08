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بايدن عن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة: "جاوز الحد"

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:13
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضدّ إسرائيل "جاوز الحد".

وفي إفادة صحفية في البيت الأبيض، قال بايدن، في واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد".
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وأضاف أنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال بايدن "إنني أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النارهذا المرتبط بالرهائن".
 
وشدد على أن "الكثير من الأبرياء يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك".
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