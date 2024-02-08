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عربي-دولي

كارلسون: بوتين أعرب عن رأيه خلال المقابلة بكل صدق

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:21
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قال الصحفي الأميركي تاكر كارلسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رأيه بصدق خلال إجراء مقابلة معه.
وقال كارلسون في تصريحاته الافتتاحية للمقابلة مع الرئيس الروسي: "نعتقد أن هذه المقابلة يجب أن ينظر إليها على أنها تعبير صادق عن رأيه".
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وأضاف الصحفي: "كل ما أنتم على وشك رؤيته بدا لنا صادقا، سواء وافقتم عليه أم لا".


ومن المعروف، أن المقابلة المذكورة أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.
ونشر الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أمس الخميس، في حسابه على أحد موقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة. (RT)
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