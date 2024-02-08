أميركا تضرب أهدافاً حوثية بـ7 غارات "دفاعاً عن النفس"

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أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية "سنتكوم" شنت سبع ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.وقالت القيادة المركزة الأميركية في بيان : "في 8 شباط، بين الساعة 5 صباحا و9 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات (CENTCOM) سبع ضربات دفاع عن النفس ضد أربع زوارق تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر".وأضافت "حددت القيادة المركزية الأميركية هذه الصواريخ والمركبات الأميركية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميريكية والسفن التجارية في المنطقة".وأكدت "سنتكوم ": "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية".