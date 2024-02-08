Advertisement

عربي-دولي

بعد عدم اتهام بايدن.. ترامب: "يجب اسقاط التهم عني فورا"

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1162267-638430569678130941.png
Doc-P-1162267-638430569678130941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" ان المستشار الخاص "المختل" جاك سميث يحتاج "على الفور" إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في قضية السجلات السرية الخاصة به بعد قرار عدم توجيه اتهامات ضد الرئيس جو بايدن لاحتفاظه بوثائق الأمن القومي الحساسة.
Advertisement

وجاءت هذه التصريحات بعد نشر تقرير المستشار الخاص روبرت هور الذي لم يوصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد بايدن بسبب سوء التعامل مع الوثائق السرية والاحتفاظ بها وذكر أنه لن يوجه اتهامات ضد بايدن حتى لو لم يكن في المكتب البيضاوي.

وتضمنت تلك السجلات وثائق سرية حول السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان، من بين سجلات أخرى تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتي قال هور إنها تكشف "مصادر وأساليب استخباراتية حساسة".

وكشف هور، في تقريره عن صور دامغة لوثائق الأمن القومي السرية المخزنة بشكل غير آمن في مرآب بايدن والطابق السفلي ومكاتبه في منزله في ويلمنغتون، ديلاوير.

وقال ترامب "عليهم إسقاط القضية المرفوعة ضدي على الفور. أنا مشمول بقانون السجلات الرئاسية كرئيس سابق، لكنه لم يكن كذلك. كان لديه وثائق أكثر بكثير، دون حراسة على الإطلاق. كانت مستنداتي محاطة دائمًا بالخدمة السرية وفي غرف مغلقة". وقال ترامب إن قضية بايدن "أكثر خطورة ب 100 مرة".

وعندما سئل ترامب عن وصف بايدن بالمسن وضعيف الذاكرة، قال ترمب نعم "لديه ذاكرة سيئة"، ولكن "كان عليه أن يكون لديه ذاكرة سيئة من أجل الخروج من هذه الفوضى".

وقال ترامب بأن ما يحدث له هي عدالة ذات وجهين وهي تدخل للتأثير على الانتخابات.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:16 | 2024-02-09
01:58 | 2024-02-09
01:40 | 2024-02-09
01:31 | 2024-02-09
01:21 | 2024-02-09
01:19 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24