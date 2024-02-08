مقابلة الـ120 دقيقة بين بوتين وصحافي أميركي مقرّب لترامب.. هذه أبرز مواقف الرئيس الروسي

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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون عن الحرب مع أوكرانيا وفرص السلام بين البلدين، والاقتصاد الروسي، مؤكداً استعداد بلاده لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2"، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى.وفي المقابلة التي استمرت ساعتين، وهي الأولى لبوتين مع صحفي أميركي منذ ما قبل العملية الروسية في في أوكرانيا قبل عامين تقريباً، قال الرئيس الروسي إن بلاده ستناضل من أجل مصالحها، إلا أنها ليس لديها مصلحة لتوسيع حربها في أوكرانيا لدول أخرى مثل بولندا ولاتفيا.وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تصور سيناريو يتم خلاله إرسال قوات روسية إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، أجاب بوتين "فقط في حالة واحدة، إذا هاجمت بولندا روسيا. لماذا؟ لأننا ليس لدينا مصلحة في بولندا أو لاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أي مصلحة".وأجريت المقابلة في موسكو يوم الثلاثاء وتم بثها على موقع تاكر كارلسون الإلكتروني.وقال الكرملين إن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع "فوكس نيوز" السابق يختلف عن التغطية "أحادية الجانب" للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.ويعتبر كارلسون على علاقة وثيقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.ومن أبرز ما قاله الرئيس الروسي في حديثه إن "روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا، و"الناتو" لديه خيارات الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الجديدة".وأضاف أن "العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا، وروسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا في 2023 رغم العقوبات والأدوات الأميركية لا تجدي نفعاً، كما أن أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية".وتابع بوتين: "معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف وأوكرانيا دولة مصطنعة تم إنشاؤها بناء على رغبة ستالين ولم تكن موجودة قبل عام 1922".وأشار إلى أن "الأميركيبن تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات، وبولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه"، لافتاً إلى أن "اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا".وفي هذا الإطار، أكد أنه "عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية، والناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد.لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة".وقال: "زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن".