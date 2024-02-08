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عربي-دولي

كلّف حوالي ملياري دولار.. أميركا تنهي برنامجاً لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:42
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أعلن الجيش الأميركي إنه سيوقف برنامجه لتطوير طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية "فارا" وهي طائرات مروحية استطلاعية من الجيل التالي، وذلك بعد إنفاق حوالي ملياري دولار بالفعل.

وقال الجيش الأميركي إنه بعد "تقييم وافٍ لساحة المعركة الحديثة" فإنه سيزيد الاستثمار في الطائرات المسيرة.
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وذكر رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج في بيان "إننا نتعلم من ساحة المعركة، وخاصة في أوكرانيا، أن الاستطلاع الجوي تغير بشكل جذري".

 وكان الجيش بدأ برنامج طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية "فارا" عام 2018، منفقا عليه ما يقرب من ملياري دولار.

وقال الجيش إنه بالإضافة إلى إنهاء هذا البرنامج لتطوير الطائرات فإنه سيتوقف عن إنتاج النسخة "يو.إتش-60 في" من بلاك هوك.
المصدر: سكاي نيوز عربية

عربي-دولي

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