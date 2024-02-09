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عربي-دولي

آخر تطورات حالة الملك تشارلز الصحية.. هذا ما كشفته زوجته كاميلا

Lebanon 24
09-02-2024 | 00:01
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أعلنت الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز أن حالة الأخير "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.
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وأضافت أن الملك تشارلز "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف.. تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة".

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني أمس الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.
وخضع تشارلز منذئذ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنغهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

 ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظرا لتلقيه العلاج وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد القيامة، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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