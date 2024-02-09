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عربي-دولي

"واثق من أنه ذكي"... بوتين يشيد بذكاء رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

Lebanon 24
09-02-2024 | 00:22
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يعمل على تطوير العديد من التقنيات المبتكرة بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي.
وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون: "يقال الآن إنه في الولايات المتحدة الأميركية، قام إيلون ماسك بالفعل بزرع شريحة في دماغ شخص ما. أعتقد أنه من المستحيل إيقاف ماسك فهو سيواصل فعل ما يراه ضروريا. لكننا بحاجة إلى التفاوض معه بطريقة أو بأخرى إننا بحاجة إلى البحث عن طرق لإقناعه".
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وأضاف "أعتقد أنه شخص ذكي، أي أنني واثق من أنه شخص ذكي".
"نحن بحاجة إلى الاتفاق معه بطريقة أو بأخرى على أن هذه العملية تحتاج إلى تقنين مع مراعاة بعض القواعد".
وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الأسبوع الماضي، أن أول شخص حصل على زرعة نيورالينك "Neuralink" وهو في صحة جيدة.
وبحسب ماسك، فإن البيانات الأولى التي تم الحصول عليها حول تشغيل الجهاز تظهر نتائج واعدة.
وأوضح ماسك أن جهاز "Neuralink" الجديد يسمى Telepathy. وهو يمنح المالك القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم. (RT)
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