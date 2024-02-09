القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات جديدة بالضفة الغربية

Advertisement

شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات شملت بلدات عدة في الضفة الغربية، الجمعة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن إصابة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات في بيت فوريك شرق نابلس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط منع سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول البلدة.وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت 6 مصابين، 5 منهم بالرصاص الحي، والسادس بشظايا الرصاص إلى المستشفيات من مواجهات بيت فوريك.كذلك، منعت القوات الإسرائيلية عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وصول أحد الجرحى إلى المستشفى خلال نقله في سيارة الإسعاف.وجنوب نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، بلدة بيتا وانتشرت في أحياء البلدة، قبل أن يداهم جنود القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.