متقدم بفارق كبير.. ترامب يعزز أفضليته بفوز سهل في الانتخابات التمهيدية بنيفادا

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في إطار السباق نحو البيت الأبيض، عزز الرئيس السابق دونالد ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية الأميركية، بتحقيقه فوزا سهلا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا أمس الخميس.وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوّت بها أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية نيفادا، الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.وأظهرت النتائج الأولية أن الرئيس السابق حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس. وأكدت شبكات التلفزة الأميركية أن ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية، بحسب فرانس برس.وكانت هذه ثاني عملية اقتراع تمهيدية للجمهوريين في نيفادا هذا الأسبوع.وأقيم اقتراع عادي الثلاثاء حلّت فيه المنافسة الجدية الوحيدة لترامب، نيكي هيلي، ثانية في خيارات المقترعين خلف "لا أحد من هؤلاء المرشحين"، وهو ما يعدّ ضمنيا تصويتا لصالح ترامب. إلا أن هذا التصويت لن يتم أخذه في الحسبان، اذ أن اللجنة المحلية للحزب الجمهوري أكدت منذ أشهر أن أصوات المندوبين ستحتسب بناء على التصويت الذي أجري الخميس.ويتقدم ترامب بفارق كبير على هيلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية كارولينا الجنوبية التي تتحدر منها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.وشددت هيلي الأربعاء الماضي على أنها لن تنسحب من السباق على رغم أن نتيجته تبدو محسومة لصالح ترامب.وقالت أمام مهرجان انتخابي في كاليفورنيا ليل الأربعاء "أنا باقية على المدى الطويل"، مضيفة "سيكون الأمر فوضويا، ومؤلما، وسيترك بعض الكدمات، لكن في نهاية المطاف، أنا لا أمانع تلقّيها اذا كنتم إلى جانبي"، وفقا لفرانس برس.ورأى ترامب أن استمرار هيلي في السباق الجمهوري لا يثير امتعاضه. (سكاي نيوز)