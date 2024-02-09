موسكو تعترض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا. هذا ما حصل ليلا

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أكد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الخميس الجمعة في اتجاه 4 مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف شنّ هجوم إرهابي ضد مواقع على الأراضي الروسية باستخدام 19 طائرة مسيّرة"، وفقا لفرانس برس.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تم ليلا إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام 19 طائرة بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة "دمرت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة كورسك و5 مسيرات في مقاطعة بريانسك و4 في مقاطعة وأوريول ومسيرتين في إقليم كراسنودار و6 مسيرات فوق البحر الأسود".وبحسب السلطات المحلية، كانت هذه الطائرات تستهدف منشآت للطاقة.وقال أندريه كليتشكوف، حاكم منطقة أوريول عبر تطبيق تلغرام اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرة مسيرة على منشآت مجمع للوقود والطاقة بالمنطقة، بحسب رويترز.(سكاي نيوز)