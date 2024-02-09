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عربي-دولي

جامعة "تكساس إيه آند أم" تغلق حرمها الجامعي في قطر... ما السبب؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 01:31
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أعلنت إدارة جامعة "تكساس إيه آند أم" عن عزمها إغلاق حرمها الجامعي في قطر بعد مراجعة جاءت بسبب "تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة.
وقالت الإدارة في بيان نشر، الخميس، بعد تصويت مجلس الأمناء، إن الحرم الجامعي في قطر سيغلق بحلول عام 2028. وتعد جامعة تكساس إيه آند أم، التي تتواجد في الدولة الخليجية منذ عام 2003، واحدة من ست جامعات أميركية في المدينة التعليمية في قطر. وتشمل المؤسسات الأخرى جورج تاون ونورث وسترن وكارنيغي ميلون.
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وقال رئيس مجلس الإدارة، بيل ماهومز، في البيان: "قرر مجلس الإدارة أن المهمة الأساسية لتكساس إيه آند أم يجب أن يتم تطويرها بشكل أساسي داخل تكساس والولايات المتحدة".
وأضاف "بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، لن تحتاج الجامعة بالضرورة إلى بنية تحتية للحرم الجامعي على بعد 8000 ميل لدعم التعاون التعليمي والبحثي".
وخضع تمويل الكليات الأميركية من دول أجنبية، بما في ذلك قطر، للتدقيق مؤخرا في الكونغرس، حيث يحقق المشرعون في تزايد معاداة السامية في حرم الجامعات الأميركية منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول، وفقا لبلومبرغ. (الحرة)
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