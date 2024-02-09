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عربي-دولي

بعد 60 ساعة من البحث... إنقاذ طفلة من انهيار طيني!

Lebanon 24
09-02-2024 | 01:58
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عثر عمال الإغاثة اليوم الجمعة، على طفلة بعد أكثر من 60 ساعة على انهيار أرضي ضرب قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين، أدى إلى فقدان المئات.

وكانت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن عمرها، من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين بعد أن ضرب الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار القرية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
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وقال إدوارد ماكابيلي، المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة دافاو دي أورو، إنه تم العثور عليها بينما كان رجال الإنقاذ يستخدمون أيديهم العارية والمجارف للبحث عن ناجين في قرية ماسارا بجزيرة مينداناو الجنوبية.

وقال ماكابيلي "إنها معجزة"، مضيفا أن رجال الإنقاذ كانوا يعتقدون أن المفقودين ربما لقوا حتفهم.

"وهذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ. لأنه عادة ما تكون قدرة الطفل على الصمود أقل من قدرة البالغين"، وفق قوله. 
المصدر: روسيا اليوم

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