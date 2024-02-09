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عربي-دولي
رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس الإيراني.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
09-02-2024
|
04:10
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بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن التطورات بغزة، سلمها السفير السعودي لدى طهران إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن رسالة الملك السعودية جاءت ردا على رسالة سابقة لرئيسي بشأن الأوضاع في غزة.
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كذلك شملت الرسالة، تهنئة من الملك السعودية وولي عهده للرئيس الإيراني في الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
وخلال لقائه السفير السعودي عبدالله بن سعود العنزي، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، آملا في أن تنمو هذه العلاقات بشكل متوازن في كافة المجالات والمستويات.
ودعا عبداللهيان خلال لقائه السفير السعودي في طهران، إلى زيادة التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
بدوره، أكد سفير السعودية أن وجهة نظر السعودية في العلاقات بين البلدين استراتيجية وليست تكتيكية، وقال إنه "من واجبه نيابة عن القيادة العليا للمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات في كافة المجالات".
وأكد السفير العنزي أنه سيتابع ملف رحلات العمرة، معربا عن أمله في حل المشكلة الفنية لهذه الرحلات في المستقبل القريب.
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