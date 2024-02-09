إسرائيل بعيدة عن القضاء على حماس.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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أخبرت الاستخبارات الأميركية أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع أن إسرائيل أضعفت القدرات القتالية لحماس، لكنها لم تقترب من القضاء على الحركة، وهو الهدف الحربي الرئيسي للحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين.كما أثار المسؤولون الأميركيون الشكوك عما إذا كان تدمير حماس أو القضاء عليها هدفاً واقعياً، نظراً لأنها تعمل "كقوة حرب عصابات" مختبئة في شبكة من الأنفاق التي يصعب اختراقها. وقال مسؤولون أميركيون إن إضعاف القوة القتالية للحركة قد يكون هدفاً أكثر قابلية للتحقيق.ولم يتضمن الإيجاز الاستخباري المغلق لأعضاء الكونغرس مناقشة عدد مقاتلي حماس الذين ربما قتلوا، كما أنه لم يتضمن تقديرات دقيقة للخسائر في صفوف المدنيين. ويقدر مسؤولو الصحة في غزة أن أكثر من 27 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب، معظمهم من المدنيين الذين لقوا حتفهم في الغارات الجوية.وقد امتنع مسؤولو الاستخبارات الأميركية عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، بحجة أن هذه التقديرات ليست دقيقة ولا ذات معنى.وأكد المسؤولون الأميركيون أيضاً أن "الولايات المتحدة تعلمت في حرب تلو الأخرى أن إحصاء عدد الأعداء الذين قتلوا في عملية تمرد أو مكافحة الإرهاب هو لعبة حمقاء".وتابعوا أن "العمليات التي تقتل المسلحين غالباً ما تؤدي إلى تطرف الآخرين، مما يؤدي إلى تضخم صفوف المنظمات المعادية". وقال المسؤولون الأميركيون إن أعداد القتلى من المقاتلين لا تعطي إشارة إلى ما إذا كانت الحكومة قد عالجت القضايا الأساس التي تحرك الحرب.يأتي هذا بينما قال ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، الخميس، إن القوات الإسرائيلية "تفكك" البنية التحتية لحركة حماس في خان يونس، وذلك بعد أكثر من شهرين من دخولها المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعتقد أن يحيى السنوار زعيم حماس في قطاع غزة مختبئ هناك.وقال ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن العمليات في خان يونس للقضاء على حماس واستعادة أي أسرى قد يكونون هناك ستستمر "سواء كانت ستستغرق ساعتين أو يومين أو أسبوعين أو شهرين أو حتى أكثر من ذلك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".وذكر الضابط طالبا عدم نشر اسمه أن القوات الإسرائيلية قتلت ألفي مسلح، وأصابت أربعة آلاف، وأسرت "مئات" آخرين. وأضاف أن ذلك قضى إلى حد كبير على لواء خان يونس التابع لحماس والذي قال إن قوامه قبل الحرب كان خمس كتائب. (العربية)