Advertisement

عربي-دولي

مقتل 5 جنود مارينز بتحطم مروحيتهم العسكرية

Lebanon 24
09-02-2024 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1162352-638430752142569334.png
Doc-P-1162352-638430752142569334.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة، مقتل 5 جنود من المارينز بعد تحطم طائرتهم المروحية العسكرية التي كانت في طريقها من نيفادا إلى كاليفورنيا في 6 شباط.
Advertisement

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي إن أفراد مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج، لقوا حتفهم.

وذكرت "سي إن إن" أن هؤلاء الخمسة من مشاة البحرية، كانوا يسافرون على متن المروحية "CH-53E Super Stallion"، من نيفادا إلى كاليفورنيا في السادس من شباط، حيث تحطمت مروحيتهم.

ولفتت الشبكة إلى أنه بسبب الظروف الجوية الصعبة للغاية فقد تعرقلت عملية البحث والإنقاذ، ولكن في النهاية، تمكنت فرق البحث من الوصول إلى موقع التحطم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:11 | 2024-02-09
06:10 | 2024-02-09
06:02 | 2024-02-09
06:00 | 2024-02-09
05:58 | 2024-02-09
05:34 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24