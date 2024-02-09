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عربي-دولي
مقتل 5 جنود مارينز بتحطم مروحيتهم العسكرية
Lebanon 24
09-02-2024
|
04:27
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أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة، مقتل 5 جنود من المارينز بعد تحطم طائرتهم المروحية العسكرية التي كانت في طريقها من نيفادا إلى كاليفورنيا في 6 شباط.
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وقال متحدث باسم الجيش الأميركي إن أفراد مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج، لقوا حتفهم.
وذكرت "سي إن إن" أن هؤلاء الخمسة من مشاة البحرية، كانوا يسافرون على متن المروحية "CH-53E Super Stallion"، من نيفادا إلى كاليفورنيا في السادس من شباط، حيث تحطمت مروحيتهم.
ولفتت الشبكة إلى أنه بسبب الظروف الجوية الصعبة للغاية فقد تعرقلت عملية البحث والإنقاذ، ولكن في النهاية، تمكنت فرق البحث من الوصول إلى موقع التحطم.
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