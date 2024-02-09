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عربي-دولي

الكرملين: استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يغير مسار الحرب

Lebanon 24
09-02-2024 | 04:51
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اعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "لا نعتقد بأن (هذه الخطوة) عامل مؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة"، مشددا على أن الهجوم "سيستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف" المحددة له.
وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه.


يأتي التغيير الذي جاء بقيادة عسكرية جديدة بعد شهور من التكهنات حول خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني الذي يعتبره العديد من الأوكرانيين بطلا قوميا.


وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي سيرسكي بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".
وقال زيلينسكي في بيان "اعتبارا من اليوم، يتولى فريق إدارة جديد قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا". (سكاي نيوز)
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